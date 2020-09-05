فيديو.. انقلاب مروع لمركبة مفحط ليلاً بالرياض

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول حادث انقلاب مروع لمركبة مفحط على أحد الطرق السريعة بالعاصمة الرياض.

وأوضح الفيديو قائد المركبة وهو يسير بسرعة جنونية وأثناء محاولته تجاوز المركبات التي بجواره انقلبت مركبته على الفور ما تسبب في تصادم عدد من السيارات بها.







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