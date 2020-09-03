فيديو.. تعرض لحادث أصابه بالشلل بسبب العين والحسد!

المواطن - الرياض

كشف مواطن يعمل في القطاع العسكري عن كواليس إصابته بالشلل الرباعي إثر حادث مروري تعرض له، مؤكدًا أنه اكتشف بعد ذلك أن الحادث الذي تعرض له نتيجة العين والحسد.

فيديو | قصة كفاح: عين تصيب عسكريا بحادث وشلل رباعي.. وبعد اكتشاف صاحب العين يخف الألم ، تعرف على القصة#الراصد pic.twitter.com/9tkhEVdCGK — الراصد (@alraasd) September 2, 2020

وأوضح سعد الشهراني خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: أنه كان في مهمة عمل وأثناء توجهه لتنفيذها تعرض لحادث أصابه بشلل رباعي أعاقه عن الحركة تمامًا، موضحًا أن أحد الأشخاص زاره في المستشفى وأخبره أن ما جرى له قد يكون بسبب العين والحسد فطلب شقيقه من الرجل أن يبدأ بنفسه ويتوضأ ويقرأ على الماء واتضح أن العين كانت منه، حيث استطاع سعد أن يجلس بشكل طبيعي وبدأت حالته في التحسن.

ولفت إلى أن الإعاقة لم تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية، حتى أنه يتمكن من ركوب السيارة في مدة لا تزيد عن 37 ثانية، متابعًا أنه الآن يمارس حياته بشكل طبيعي دون مساعدة من أحد وتزوج منذ 4 أشهر.







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