فيديو.. تفاصيل طلب كريستيانو رونالدو يد جورجينا للزواج 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أكد صحفي برتغالي مقرب من كريستيانو رونالدو أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي تقدم لسؤال جورجينا رودريغيز الزواج منه، كاشفًا في تصريحه إلى برنامج Socialité عن تفاصيل اللحظة التي حدث فيها كل شيء.

وقال: بدأ الأمر عندما نظمت جورجينا حفلًا في إجازتهما الصيفية، ودعت فيه كل المقربين من لاعب كرة القدم، وفي فورة سعادته بالتنظيم الرائع طلب كريستيانو منها الزواج به.

وأضاف: وفي وسط أجواء الحفلة الرائعة التي أعدتها جورجينا وافقت على سؤاله قائلة نعم أقبل، ليكونا بذلك في حكم المخطوبين.

وأشار الصحفي إلى أسرة كريستيانو رونالدو وجورجينا لم يكونوا حاضرين الحدث، مضيفًا أنهما لا يخططان لإقامة حفل زواج قريبًا لكن سيكون هناك عشاء خطوبة سيحضره جميع أفراد الأسرتين.

ما بعد اعتزال كريستيانو رونالدو

ومن ناحية أخرى، أوضح الصحفي أيضًا أن لاعب يوفنتوس اشترى قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار) بنى عليها منزلًا بقيمة 23.6 مليون دولار، ليكون محل سكنه وإقامته بعد اعتزاله كرة القدم، وتزور جورجينا المنزل كل شهر.

ويُذكر ان كريستيانو رونالدو تجمعه علاقة عاطفية مع جورجينا منذ 4 سنوات، ولديه 4 أبناء أكبرهم كريستيانو جونيور البالغ 10 سنوات.

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