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فيديو.. حفتر يعلن استئناف تصدير النفط في ليبيا بشروط

فيديو.. حفتر يعلن استئناف تصدير النفط في ليبيا بشروط

2020/09/18
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. حفتر يعلن استئناف تصدير النفط في ليبيا بشروط
المواطن - متابعة

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موافقته على استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بشرط عدم استخدام عائدات البترول في تمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة السراج.

وقال حفتر في كلمة له اليوم إن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط سيطبق مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشاد حفتر بصبر وصمود الشعب الليبي متوعدًا في نفس الوقت كل من تورط في قضايا الفساد ونهب أموال الشعب بالحساب الشديد.


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