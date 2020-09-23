فيديو.. رئيس بلدية أحد رفيدة: حب الوطن من الإيمان

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أكد رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن حب الوطن هو من الإيمان فما بال الإنسان إن كان هذا الوطن هو المملكة مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين ومبعث الرسالة المحمدية.



ورفع الوادعي في تصريحات إلى “المواطن” خلال حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ90 مساء أمس الثلاثاء، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بهذه المناسبة.

ورعى محافظ محافظة أحد رفيدة متعب المتعب، مساء أمس الثلاثاء، احتفال أهالي المحافظة بـ اليوم الوطني الـ90، بحضور عدد كبير من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وشيوخ ونواب القبائل والأهالي بالمحافظة.

وكان الاحتفال في مركز الأمير منصور الحضاري ببلدية محافظة أحد رفيدة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث بدأت برامج الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم وبعد ذلك كلمة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ألقاها عبر الاتصال المرئي وذكر فيها أن “الليلة ليلة يحسدنا عليها العالم كله، ليلة توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932 علي يد المغفور له الموحد.

وفي ختام الحفل تم تقديم أوبريت بعنوان “في صدى تسعون” من كلمات شاعر الوطن عبدالله الشريف بمشاركة فرقتي أحد رفيدة والواديين الشعبية.

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