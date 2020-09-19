فيديو.. سائق تاكسي بريطاني يعاقب راكبًا نسي الكمامة

المواطن - متابعة

كاد راكب بريطاني يدفع حياته ثمن رعونة سائق تاكسي متهور بعدما تسبب الراكب في تأخير الرحلة دقيقة واحدة لالتقاط الكمامة من المنزل.

وبحسب مصادر بريطانية استدعى الراكب سيارة أجرة لتقله إلى العمل لكنه تذكر أنه نسي الكمامة فطلب من السائق انتظاره حتى يعود.

وبالفعل انتظر السائق على مضض وطوال الطريق بدت عليه علامات الغضب وحين هم الراكب بالنزول بعدما وصل وجهته ما كان من سائق التاكسي إلا أن قاد المركبة مسرعاً ليقع الراكب على ظهره وسط الطريق.

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