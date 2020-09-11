فيديو.. سعودية حصلت على لقاح أوكسفورد لكورونا: تطوعت ولم يخبروني بنوعيته

المواطن - الرياض

تحدثت طبيبة وجراحة أسنان الأطفال الدكتورة مها الجفري عن تفاصيل خضوعها للحقن بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في جامعة أوكسفورد البريطانية.

سيدتي مع أول سعودية تاخذ لقاح الكورونا.. د. "مها الجفري" تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/HRmimF3xfw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 11, 2020

وقالت الجفري في تصريحات إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن البداية كانت عندما قررت جامعة أوكسفورد الاعتماد على المتطوعين من القطاع الطبي للخضوع لتجارب اللقاح؛ وذلك كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، موضحةً أن الأبحاث التي أجرتها الجامعة بدأت بشكل فعلي بعد وصول بريطانيا إلى ذروة معدلات الإصابة اليومية بالفيروس وبدء نزول مستويات التفشي، وأنهم رأوا هذا الوقت هو الأنسب لبدء تجاربهم.

ولفتت الطبيبة إلى أنها كانت من بين الكوادر الطبية التي وافقت على التطوع ضمن الاختبارات الخاصة باللقاح، مؤكدة أن القائمين على الأبحاث حرصوا على تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، الأولى تحصل على لقاح كورونا والأخرى على لقاح بكتيري.

وأوضحت الجفري أنهم تعمدوا عدم إخبار المتطوع بنوعية اللقاح الذي حصل عليه أثناء عملية الاختبار؛ وذلك لضمان استمرار نسق حياته الطبيعي في تلك الفترة، ومن ثم عدم تخليه عن الإجراءات الاحترازية.







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