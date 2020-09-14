فيديو سناب الداخلية لضبط 1056 قارورة مسكرات بحوزة إثيوبي في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من ألف قارورة من العرق المسكر في أحد المواقع الزراعية على طريق الحائر في الرياض.

وأكدت الداخلية، في مقطع فيديو نشرته على سناب الداخلية، أن الجهات الأمنية في الرياض تمكنت من تحديد أحد المواقع الزراعية على طريق الحائر ومداهمته، حيث تم ضبط مخالف إثيوبي من مخالفي أمن الحدود، وتم العثور بحوزته على 1056 قارورة و12 جركنًا، جميعها مليئة بالعرق المسكر.

وقالت الداخلية: إنه تم إيقاف المخالف تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.







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