فيديو.. ضبط 5 مواطنين نفذوا 21 سرقة واقتحام مساكن عمالة في الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقد الثالث والرابع من العمر، إثر تورطهم في ارتكاب جرائم امتهنوا من خلالها اقتحام مساكن العمالة الوافدة والتنكر بزي الأمن الصناعي.



وبحسب مقطع فيديو تم نشره على سناب الداخلية، استهدف المقبوض عليهم مستخدمي أجهزة الصرف الآلي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية وأسلحة نارية وبيضاء.

وقالت الشرطة : إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولي أقروا بارتكاب 21 حادثة بنفس النمط استولوا خلالها على 18 ألف و600 ريال، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض و4 قطع من مادة الحشيش المخدر.

وتم إيقاف المضبوطين واتخاذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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