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فيديو.. طبيبة كويتية: تحدثوا مع أولادكم العربية.. “وايد أذرب”

فيديو.. طبيبة كويتية: تحدثوا مع أولادكم العربية.. “وايد أذرب”

2020/09/11
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. طبيبة كويتية: تحدثوا مع أولادكم العربية.. “وايد أذرب”
المواطن - متابعة

انتقدت طبيبة كويتية تحدث العديد من الآباء والأمهات مع أبنائهم في المنزل باللغة الإنجليزية مؤكدة أن هذا الأمر لا معنى له.

وقالت الطبيبة في مقطع فيديو متداول إن بعض الأمهات يأتينها للكشف عن أبنائهن ويتحدثن خليطًا من العربية والإنجليزية مشيرة إلى أن البعض يعتبر ذلك دلالة على الوجاهة أو التربية المختلفة.

وأضافت الطبيبة: ربما كان هذا الأمر في الستينيات والسبعينيات مقبولًا حيث كانت الأسر تتباهي بتعليم أولادها الإنجليزية أما الآن فأصبح الجميع يتقن أكثر من لغة بسبب التطور المتلاحق في نظام التعليم والتقنية الحديثة.

وختمت حديثها إلى الكويتيات: تحدثي بالعربية مع أولادك وايد أذرب.


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