فيديو.. طيار يعلق على اقتراب طائرة بشكل خطير من قمة برج

المواطن - الرياض

أثار مقطع فيديو متداول أثناء العرض الجوي الخاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الكثير من التساؤلات بعدما اقتربت إحدى الطائرات من قمة أحد الأبراج المرتفعة بشكل اعتبره البعض خطيرًا.

ماذا حصل في هذا الاستعراض ؟ وكيف يتم الاستعراض الجوي ؟ وهل كان هناك خطاء او خطر في ماشاهدناه ؟ pic.twitter.com/J1W0yGv6UC — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) September 22, 2020

وحول هذا المقطع قال الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي إنه في مجال الطيران تكون السلامة أولوية قصوى واحتمالات الخطأ صفر بالتالي يتم دراسة كافة الاحتمالات والتقيد بالتعليمات.

وقال الغامدي إن التشكيلات الجوية تعتمد على أمرين الأول هو الاحتفاظ بسرعة ثابتة والتقيد بالارتفاع الثابت بالتالي تسير كل طائرات التشكيل في مسارها الصحيح ولا يجوز لأي منها أن تغير مسارها أو تعدله بدون أمر من قائد السرب.

وأضاف الطيار السعودي في مقطع عبر تويتر : قبل تطبيق الاستعراض الجوي في السماء يطبق أولاً في الأرض وتعقد الاجتماعات.

وتابع أنه قبل الاستعراض الجوي تدرس المنطقة جيداً بحيث يعرف الطيارون الحد الأدنى من الارتفاع حسب طبوغرافية الأرض والمؤثرات الأخرى من جبال ومبان ومؤثرات هوائية.

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