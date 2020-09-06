فيديو.. عمالة مخالفة تغش في سوائل التنظيف بعرعر

المواطن - عرعر

ضبطت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف بمدينة عرعر.

"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف، وتضبط 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وعدد من العبوات والمواد الكيميائية الأولية. تم إغلاق الموقع وضبط القائمين عليه وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/79gH1FdL1B — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 6, 2020

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ضبطت 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وعدد من العبوات والمواد الكيميائية الأولية.

وأوضحت أنه تم إغلاق الموقع وضبط القائمين عليه وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية مداهمة العمالة في الشقة المخالفة وضبط العبوات المخالفة.







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