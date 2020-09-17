فيديو.. فخرية خميس تعاني الأمرين كورونا وسرطان الثدي

المواطن - متابعة

تعاطف العديد من متابعي ومحبي الفنانة العمانية فخرية خميس التي أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة العمانية أطلت على جمهورها في مقطع فيديو قصير أعلنت فيه أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد وأثناء الفحوصات الطبية اكتشفت بالصدفة أنها مصابة بمرض سرطان الثدي.

وقالت فخرية لجمهورها إنها بدأت الاستعداد لمرحلة العلاج بالكيماوي طالبة منهم الدعاء لها بالشفاء، وفي نفس الوقت اعتذرت عن عدم قدرتها على الرد على كل الرسائل التي تصل إليها للاطمئنان على صحتها عبر الهاتف أو الواتساب.

تعاطف مع فخرية خميس

وتصدر وسم الفنانة العمانية تويتر وسط دعوات لها بالشفاء العاجل حيث قالت مريم المهري : فنانتنا الغالية اشتد عليها المرض، اللهم اشفها وألبسها لباس العافية، فيما قال علي الشبلي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.

بينما قال الدكتور حبيب غلوم : دعواتكم للصديقة الفنانة العمانية القديرة أم عبدالله التي أصيبت بوباء كورونا وإثر الفحوصات المخبرية تبين للأسف الشديد إصابتها بمرض السرطان.. نسأل المولى القدير أن يشفيها ويبعد عنها كل مكروه يا رب العرش العظيم.

معلومات عن فخرية خميس

والمعروف أن فخرية هي فنانة عمانية من مواليد 3 أبريل 1960 ، وتعتبر شخصية فتون علف في المسلسل الكويتي الحيالة من أشهر أدوارها التلفزيونية، وهي الشخصية التي حصلت من خلالها على قاعدة جماهيرية كبيرة.

كانت بداية دخولها للمجال الفني بعام 1974 من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية.

وعملت خلال الفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية.

وهي حاصلة على دورة في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة بعام 1982.

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