فيديو.. قرد هارب يتجول في شوارع الرياض

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول وجود قرد يتجول في شوارع أحد أحياء العاصمة الرياض، فيما رجح مغردون أنه ربما يكون قد هرب من أحد المنازل في الحي.

#بالفيديو تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي عدّة فيديوهات لقرد يتجوّل بأحد أحياء شمال الرياض (حي المصيف).

ويرجّح متداولوا هذه المقاطع أن يكون القرد انفلت من صاحبه في أحد المنازل المجاورة للحيّ. #قرد_المصيف pic.twitter.com/57sUCRxTV9 — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 13, 2020

وعلى مدى الأيام الماضية تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عدّة فيديوهات لقرد يتجوّل في حي المصيف، فيما تزايدت مطالب الأهالي بضرورة الإمساك به وإعادته إلى حيث ينتمي.

وفي نفس الوقت طالب الأهالي بأن يتم منع تربية مثل هذه الحيوانات في المنازل نظرًا لخطورتها على السكان.

بدوره تفاعل مركز أمانة منطقة الرياض مع أحد المقاطع، وطلب من صاحب المقطع تزويده بالمكان تحديدًا للوصول إليه.







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