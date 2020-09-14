فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان

المواطن - الرياض
يواصل مركز الحوار بين الأديان والثقافات جهوده في نشر التسامح، مذكرًا بواقعة حدثت عام 1992 في نيجيريا بين المسلمين والمسيحيين وبعد شهور من الاقتتال الداخلي انتهت الأزمة بالحوار.
#قصص_ملهمة#من_تجارب_الحوار_العالمي pic.twitter.com/kIi5936Yql
— فيصل بن معمر Faisal Bin Muaammar (@f_binmuaammar) September 14, 2020
وشر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر مقطع فيديو استعاد فيه ما قام به كل من الإمام محمد شافا والقس جيمس وويو لرأب الصدع وإنهاء الصراع الدموي، وبالرغم من تعرض كلٍ منهما للضغوط، واستهداف أقارب لهما، بل واستهدافهما شخصيًا نجحا في قيادة الحوار إلى بر السلام.
الحوار بين الأديان هو الضمانة لإنهاء الأزمات في العالم
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