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فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان

فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان

2020/09/14
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان
المواطن - الرياض

يواصل مركز الحوار بين الأديان والثقافات جهوده في نشر التسامح، مذكرًا بواقعة حدثت عام 1992 في نيجيريا بين المسلمين والمسيحيين وبعد شهور من الاقتتال الداخلي انتهت الأزمة بالحوار.

وشر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر مقطع فيديو استعاد فيه ما قام به كل من الإمام محمد شافا والقس جيمس وويو لرأب الصدع وإنهاء الصراع الدموي، وبالرغم من تعرض كلٍ منهما للضغوط، واستهداف أقارب لهما، بل واستهدافهما شخصيًا نجحا في قيادة الحوار إلى بر السلام.

الحوار بين الأديان هو الضمانة لإنهاء الأزمات في العالم

وفي وقت سابق أكد أمين عام مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أهمية إشراك المنظمات والقيادات الدينية وإدماجها في نشاط الأعمال الإنسانية لمعالجة الأزمات التي يواجهها العالم.

وأكد دور المنظمات والقيادات الدينية كجهات مستفيدة ومفيدة في مجال العمل الإنساني وضرورة الاستجابة العالمية والوطنية والمحلية، لجهودها في بناء السلام والتعايش على المدى الطويل.

وأضاف ابن عمر أن المنهج الذي يستند على القيم الأخلاقية في الاستجابة لمعالجة الأزمات البشرية سيكون مفيدًا ومحفزًا للكثيرين في الانضمام إلى جهود العمل الإنساني، حيث أكد معاليه: “إن كل التعاليم الدينية تحث على قدسية الحياة البشرية، وأن إنقاذ الأرواح وتحسين الحالة الإنسانية لهي من القيم الأساسية في جميع الأديان، كما أن الدعوة لمد يد العون للفقراء والمحتاجين هي قيمة دينية محورية”.



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