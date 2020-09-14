فيديو.. قصة ملهمة من تجارب الحوار بين الأديان

المواطن - الرياض

يواصل مركز الحوار بين الأديان والثقافات جهوده في نشر التسامح، مذكرًا بواقعة حدثت عام 1992 في نيجيريا بين المسلمين والمسيحيين وبعد شهور من الاقتتال الداخلي انتهت الأزمة بالحوار.

وشر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر مقطع فيديو استعاد فيه ما قام به كل من الإمام محمد شافا والقس جيمس وويو لرأب الصدع وإنهاء الصراع الدموي، وبالرغم من تعرض كلٍ منهما للضغوط، واستهداف أقارب لهما، بل واستهدافهما شخصيًا نجحا في قيادة الحوار إلى بر السلام.

الحوار بين الأديان هو الضمانة لإنهاء الأزمات في العالم







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