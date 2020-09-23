فيديو.. لحظة مرعبة لموجة عالية تضرب عشرات السيارات في الصين 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو صادم لحظة مرعبة لموجة مد عاتية اجتاحت طريقاً مزدحماً في الصين وجرفت معها عشرات السيارات.

واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الموجة الهائلة التي باغتت السائقين على الطريق المزدحم بالقرب من نهر تشيانتانغ في مدينة هانغتشو بشرق الصين.

وابتلعت الموجة العاتية طابورًا من السيارات في غضون ثوانٍ، ومع ذلك أوردت السلطات المحلية أنه لم تقع أي إصابات.

ويأتي ذلك بسبب حركة المد والجزر التي تحدث في نهر تشيانتانغ، الصين، وهي الأكبر من نوعها في العالم، حيث يصل المد إلى 30 قدمًا وبسرعة 40 كم / ساعة، ويمكن سماع هدير موجة المد لفترة طويلة من الوقت، حيث تظل المياه ترتفع لعدة ساعات.

ويجتذب النهر مئات الآلاف من مراقبي المد والجزر على أمل الحصول على لمحة عن المشهد الدرامي، وقد التقطت الكاميرا موجة المد القوية بعد أن اصطدمت بطريق على ضفة النهر وجرفت عشرات السيارات.

وكانت حذرت سلطات الأرصاد الجوية في الصين اليوم الزائرين الذين يخططون لمراقبة المد والجزر، قائلة إنها قد تكون الأكبر في السنوات الثلاث الماضية.

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