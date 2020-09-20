فيديو.. متحدث الصحة: الحالات النشطة انخفضت 75 % ونحذر من التهاون

المواطن - الرياض

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تجني ثمار العودة بحذر مستدلًا بتراجع الحالات النشطة بنسبة تصل إلى 75 % من ذروة إصابات كورونا.

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_الصحة: نجني ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر.#نعود_بحذر pic.twitter.com/m5YK0vHNS9 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 20, 2020

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم : جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 75 % من قيمة الأعداد.

تحذير من التهاون في الاحترازات

وتابع العبدالعالي : نجني ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر.

وكشف متحدث الصحة أن إجمالي فحوص كورونا في المملكة بلغ 6,049,949 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1009) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (310439) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (14830) حالة من بينها (1138) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (329754) حالة، توفي منهم (4485) حالة.

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