فيديو.. متحدث الصحة: تصريح تجمع يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين

المواطن - الرياض

أكد مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تصريح تجمع يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم إلى أن هذه الخدمة إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا، مجددًا النصيحة للجميع بتحديث بياناته عل تطبيق توكلنا.

وأشار العبدالعالي إلى أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي في تطبيقات التدابير الاحترازية، وأن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (775 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (720 ) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (323,012) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (298,966 ) حالة.

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