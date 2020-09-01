فيديو.. مسجد لبناني يبث أغاني في ذكرى اختفاء موسى الصدر

المواطن - متابعة

أثار مسجد لبناني الجدل بعدما بث عبر مكبرات الصوت أغنية للفنانة نوال الزغبي بدلاً من كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى اختفاء موسى الصدر.

وتناقل المغردون مقطع الفيديو مع استهجان واسع ما دفع المسجد إلى إصدار بيان للتوضيح.

وجاء في البيان أن ذلك جرى في ذكرى “اختطاف السيد موسى الصدر، وبهذه المناسبة ارتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية”.

ولفت البيان إلى أنه “بدأ شخص معني بالبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وهو يبحث تصادف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث”.

وأوضح أنه “أثناء الكلمة، ذهب الشخص (المعني) لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغالاً، ظناً منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت اسم دي جي النميرية”.

وأضاف البيان: “صفحة نبض النميرية، تؤكد أن ما جرى هو خطأ طبيعي وقد يحدث مع أي منا، وندين بأشد عبارات الاستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصور/ة المقطع . وكلمة لوجه الله تعالى، ولأن الآية الكريمة واضحة لا لبس فيها وما يقال من قول إلا وعليه رقيب عتيد تتوجه لمن صور ونشر بجملة واحدة :جهزوا جواباً لله تعالى يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر حين تسألون عن هذا التصرف المسيء لبيت الله أمام كل قاصي ودانٍ ،، والسلام”.







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