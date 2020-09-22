فيديو.. مشاجرة عنيفة وصراخ في أحد المستشفيات بالكويت

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الكويتية أنه تم ضبط 15 شخصاً من جنسيات مختلفة، بعد اشتراكهم في مشاجرة بمستشفى مبارك الكبير استخدمت فيها الآلات الحادة، وجار ضبط آخرين هربوا إلى جهة غير معلومة.

مجرد سؤال إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ماهي الإجراءات لمنع تكرار الهوشات داخل مستشفيات الكويت، والجدير بالذكر تم ضبط 15 شخصاً من جنسيات مختلفة في مشاجرة مستشفى مبارك الكبير، ولكن إلى متى…؟!@Drbaselalsabah@KUWAIT_MOH@CGCKuwait@alhuwaila @Dr__ALKANDARI@lawyerhumaidi pic.twitter.com/PVp7yhgzKv — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) September 21, 2020

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، وفي تفاصيل الواقعة، فقد تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغاً باقتحام مجموعة من الأشخاص مستشفى مبارك الكبير، واعتدائهم على آخرين باستخدام آلات حادة، وحدوث إصابات بين أطراف المشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن العام إلى موقع البلاغ واستطاعت فور تدخلهـــا القبض على 15 شخصاً، بينما فر آخرون إلى جهة غيــر معلومــة.

وتم تسجيل قضية جناية “ضرب” رقم 62/2020 جنايات الجابريـــة، وإحالة المتهمـــين إلى جهات الاختـصاص لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة بحقهـــم.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عراكاً عنيفاً في أحد المستشفيات في الكويت، دون معرفة الأسباب.

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