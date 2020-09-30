شاركت جموع المصلين في أداء صلاة الميت على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في مسجد بلال بن رباح في العاصمة الكويتية.
فيديو | نقل جثمان #الشيخ_صباح لمقبرة الصليبيخات لدفنه.. ومراسم الدفن ستقتصر على أقارب الفقيد#عاجل_المواطن #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح
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— المواطن عاجل (@Almowaten_Brk) September 30, 2020
وتقدم المصلين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الذي تلقى التعازي في وفاة أخيه الأكبر وبعد الفراغ من أداء الصلاة تم نقل جثمان الفقيد الراحل لمقبرة الصليبيخات لدفنه.
وكان جثمان الفقيد الراحل وصل على متن الطائرة إلى الكويت وكان أمير البلاد على رأس مستقبلي جثمان الفقيد الراحل وتلقى التعازي في وفاته.
مراسم دفن أمير الكويت الراحل
وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي الجراح، أعلن أن مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.
صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد
وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الفقيد الراحل وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.