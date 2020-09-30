فيديو.. نقل جثمان الشيخ صباح لمقبرة الصليبيخات لدفنه

المواطن - الرياض

شاركت جموع المصلين في أداء صلاة الميت على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في مسجد بلال بن رباح في العاصمة الكويتية.

وتقدم المصلين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الذي تلقى التعازي في وفاة أخيه الأكبر وبعد الفراغ من أداء الصلاة تم نقل جثمان الفقيد الراحل لمقبرة الصليبيخات لدفنه.

وكان جثمان الفقيد الراحل وصل على متن الطائرة إلى الكويت وكان أمير البلاد على رأس مستقبلي جثمان الفقيد الراحل وتلقى التعازي في وفاته.

مراسم دفن أمير الكويت الراحل

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي الجراح، أعلن أن مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد

وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الفقيد الراحل وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.

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