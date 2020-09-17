فيديو.. هل الجن تسكن البيوت المهجورة ؟!

المواطن - الرياض

تنتشر شائعات بين الناس أن الجن والأشباح والأرواح تسكن البيوت المهجورة، وتصدر العديد من الأصوات، وتطفئ الأنوار، وتغلق الأبواب، وتثير الهلع بين الناس.

وفي هذا السياق، نشر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، مقاطع فيديو فندت من خلالها هذه الشائعات، وأن ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل من مقاطع فيديو لبيوت تسكنها الأشباح ما هي إلا مجرد خدع من بعض الناس أو من مشاهير التواصل بغرض الشهرة أو كسب الزيارات.

ونشر برنامج “الراصد” مقطع فيديو لأحد البيوت المهجورة وكيف يتم التلاعب بالكاميرات لإظهار بعض القوى الخارقة التي تتحكم في الأبواب، وتلقي بالأشياء في الهواء، وهو ما ثبت عدم صحته ويتم التحكم في ذلك من خلال الخيوط والأسلاك التي لا تكتشفها الكاميرا.

وقال اليوتيوبر هشام الدماك إنه يقوم بدخول البيوت المهجورة التي يزعم أهلها أنها تسكنها الأشباح ويجلس فيها بالساعات ولا يجد فيها أي شيء.

وأضاف أن كل ما يدعيه سكان هذه البيوت ما هو إلا مجرد خدع ووهم يتم ترويجه بين الناس.

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