فيديو.. وزير التعليم يعلق على مشاكل منصة مدرستي : البدايات دائمًا صعبة

المواطن - الرياض

في أول تعليق له على المشاكل التي واجهت بعض الطلاب والمعلمين في دخول منصة مدرستي اليوم قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن البدايات دائمًا ما تكون صعبة متوقعًا تجاوز هذه المشاكل خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وقال وزير التعليم خلال تفقده سير العملية التعليمية اليوم: إن الأمور ستكون أفضل خلال الأسبوع القادم، وستكون أفضل خلال الأسبوع الذي يليه، ففي كل مرة يزداد الوعي .. وعي المعلم .. وعي الطلاب .. وعي أولياء الأمور .. وعي المجتمع بشكل عام”.

خلل مفاجئ في منصة مدرستي

وقد فوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، صباح اليوم الأحد، بخلل تقني في منصة مدرستي، حيث لم يتمكنوا من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد.

وشكا عدد من الطلاب صباح اليوم من خلل تقني في منصة مدرستي ولم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.

عدم احتساب الغياب اليوم من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في المنصة.

وقالت التعليم، في بيان لها، إن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.







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