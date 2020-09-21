فيديو وصور.. أملج مالديف السعودية

المواطن - الرياض

كشف عبدالرحمن المطيري أحد مشاهير السناب عن بعض ملامح جمال شواطئ أملج في منطقة تبوك من خلال العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمس في رحلة #الكروز

وصلنا جزيرة الرأس الأبيض

ياجماعة بدون مبالغة انبهرت بجمال الشاطئ

سألت هالرجل وهو من جنوب افريقيا وزار مئات الشواطئ في العالم وكان رده عظيم 👌🏻 بلدنا فيه كنوز ومناطق جذب خياليه 💚🇸🇦 pic.twitter.com/FJZe723xdb — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) September 15, 2020

شواطئ أملج تثير ذهول المواطنين

وأثارت هذه الصور اندهاش الكثير من المواطنين الذين شاهدوا شواطئ أملج للمرة الأولى وسط ذهول وربما عدم تصديق أن تكون في المملكة مثل هذه الشواطئ التي لا تقل عن شواطئ المالديف أو ماليزيا.

ودعا المغردون إلى التوجه نحو السياحة الداخلية والتعرف على المقومات السياحية التي تمتلكها المملكة بدلًا من اللهث وراء السفر للخارج في كل عام.

معلومات عن أملج

تقع على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي 500 كم إلى الجنوب الغربي وهي من المواقع التاريخية القديمة.

وقد انتعشت المدينة واتسعت في العصر الحاضر وزادت حركة النشاط التجاري والعمراني والتعليمي بالمدينة ونشطت هذه الحركة بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطريق البحري بين ضبا (280 كم شمالًا) في الجانب السعودي وسفاجة في الجانب المصري.

أرخبيل من الجزر

ويوجد العديد من الجزر على ساحل أملج تصل إلى 60 جزيرة تقريبًا من أهمها الجزر ثلاث التي تقع أمام أملج مباشرة، وأشهرها جبل حسان وجزر أم سحر وهي سبعة جزر تمثل ما يعرف بجزر الفوايدة.

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