فيديو وصور.. استعراض فرسان الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المواطن - الرياض
شارك فريق فرسان الإمارات في عرض جوي مثير احتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 حيث تزينت سماء أبوظبي بتشكيل جوي لفت أنظار الجميع.
وجرى تنظيم العروض عصر أمس الأربعاء، على كورنيش أبوظبي كما حلّقت الطائرات فوق سفارة المملكة في الإمارات، وتلونت السماء بألوان علم المملكة.
من جهة أخرى قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 90 من دورياتها الشرطية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية وشعار “معا أبدا” احتفاءً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ” 90 ” للمملكة.
#فيديو | تزيين 90 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للسعودية.#شرطة_أبوظبي https://t.co/zkeEtNEbM9 pic.twitter.com/Vxt9d1J1eS
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 23, 2020
وثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجاً رائدًا في العلاقات الدولية ، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة ، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.
وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى المملكة شعبًا وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.
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