فيديو وصور مؤلمة من فيضانات السودان وفرض الطوارئ 3 أشهر

المواطن - متابعة

أجبرت فيضانات السودان التي تجاوزت كل التوقعات مجلس الأمن والدفاع السوداني على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

Record floods in Sudan have devastated infrastructure, the United Nations warns, cutting off humanitarian access and preventing people from taking measures to protect against COVID-19 pic.twitter.com/700sgdvcQ0 — Reuters (@Reuters) September 2, 2020

خسائر فيضانات السودان

واجتمع مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، واستعرض تقارير الخريف لهذا العام ووقف على حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع ذكرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام قد تجاوزت الأرقام القياسية، التي رصدت خلال العامين 1988- 1946، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

السودان منطقة كوارث طبيعية

وقالت الوزيرة إن مجلس الأمن والدفاع قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات برئاسة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.







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