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فيديو وصور مؤلمة من فيضانات السودان وفرض الطوارئ 3 أشهر
بسبب الفيضانات المدمرة وارتفاع منسوب المياه

فيديو وصور مؤلمة من فيضانات السودان وفرض الطوارئ 3 أشهر

2020/09/05
الساعة 11:30 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو وصور مؤلمة من فيضانات السودان وفرض الطوارئ 3 أشهر
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 خسائر فيضانات السودان
2 السودان منطقة كوارث طبيعية

أجبرت فيضانات السودان التي تجاوزت كل التوقعات مجلس الأمن والدفاع السوداني على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

خسائر فيضانات السودان

واجتمع مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، واستعرض تقارير الخريف لهذا العام ووقف على حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع ذكرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام قد تجاوزت الأرقام القياسية، التي رصدت خلال العامين 1988- 1946، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

فيضانات السودان

السودان منطقة كوارث طبيعية

وقالت الوزيرة إن مجلس الأمن والدفاع قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات برئاسة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

فيضانات السودان  فيضانات السودان



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