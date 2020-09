فيديو وصور مؤلمة من فيضانات السودان وفرض الطوارئ 3 أشهر

المواطن - متابعة

أجبرت فيضانات السودان التي تجاوزت كل التوقعات مجلس الأمن والدفاع السوداني على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

Record floods in Sudan have devastated infrastructure, the United Nations warns, cutting off humanitarian access and preventing people from taking measures to protect against COVID-19 pic.twitter.com/700sgdvcQ0

— Reuters (@Reuters) September 2, 2020