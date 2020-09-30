فيديو.. وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح

المواطن - الرياض

وصل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أرض الوطن تمهيدًا لاستكمال مراسم الدفن.

إغلاق جزئي لبعض الطرق

وكانت وزارة الداخلية في الكويت أعلنت اليوم أنه سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق في العاصمة الكويتية؛ وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الساعة 2 ظهرًا.

وقالت الداخلية إن الطرق التي سيتم إغلاقها جزئيًا هي:

– طريق الملك فيصل في الاتجاهين من قاعة التشريفات حتى الدائري الخامس.

– طريق صبحان في الاتجاهين حتى جسر الملك فيصل.

– طريق الشيخ زايد من شارع دمشق حتى المقبرتين.

– شارع دمشق في الاتجاهين.

– طريق الجهراء من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة.

مراسم دفن أمير الكويت الراحل

وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي الجراح، أعلن أن مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

وقال الشيخ الجراح: إن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد، ويعلن أن الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقرباء الشيخ صباح الأحمد فقط.

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