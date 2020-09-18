فيديو .. وليد الفراج يعد بهذا الأمر حال فوز النصر بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن وعده لجماهير نادي النصر وذلك في حال تمكن أصفر العاصمة من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

ورد الفراج على مشجع للعالمي قال له بأنه لا يدعو من قلبه لفوز أصفر العاصمة اليوم ضد سباهان أصفهان الإيراني، حيث أكد الفراج للمشجع بأنه يتمنى فوز العالمي.

ماذا قال الفراج عن النصر ؟

وأضاف الفراج: “خلي النصر يشد حيله ويُتوج بالبطولة الآسيوية، وراح نوريكم مواهب فريق الإعداد عندنا في البرنامج، مثل ما فعلنا في النسخة الماضية عند تتويج الهلال بها، اللي يفوز راح ندلعه”.

ويستعد العالمي اليوم الجمعة، لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة النصر وسباهان أصفهان

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

وكان العالمي فاز الثلاثاء الماضي على نادي سباهان أصفهان بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سجلهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقبل انطلاق مباراة النصر وسباهان أصفهان اليوم، زيّن الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله والحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع سلطان الغنام، تشكيلة فريق الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أول أمس الأربعاء تشكيلة الجولة الثالثة التي جاءت مكونة من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، شجاعي خليل زاده من بيرسيبوليس الإيراني ويوسف جابر من شباب أهلي دبي الإماراتي وسلطان الغنام والمهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري في خط الدفاع”.

وتواجد في التشكيلة “نام تاهي هي لاعب السد القطري، سانتي كازورلا لاعب السد القطري، جلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي، رامين رضائيان لاعب الدحيل القطري في خط الوسط”.

وفي خط الهجوم تواجد كل من : “عبدالرزاق حمدالله، كودجو لابا لاعب العين الإماراتي”.

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