المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تكليف المستشار القانوني فيصل أبو خلف رئيسًا لغرفة فض المنازعات رسميًا.

أبو خلف يرأس غرفة فض المنازعات

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة قرر تكليف فيصل أبو خلف، بعد تقديم الدكتور عبدالرحمن العبد الكريم باستقالته من منصبه لظروف خاصة.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، شكره وتقديره لعبدالرحمن العبد الكريم، مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

فيصل أبو خلف

ويملك المستشار القانوني فيصل بن عادل أبو خلف خبرة كبيرة، وشغل العديد من المناصب، ما دفع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة به في غرفة فض المنازعات.

وشغل أبو خلف منصب نائب رئيس الغرفة منذ عام 2016، وهو حاصل على ماجستير العدالة الجنائية من جامعة الأمير نايف العربية، وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود.







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