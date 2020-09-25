فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع نظيره القبرصي

المواطن - واس
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، بوزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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