فيضانات السودان .. خسائر ولاية سنار تفوق باقي المناطق

المواطن - متابعة

تفقد دكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس وزراء السودان، تجمعات المتضررين من آثار الفيضانات في مدرسة عبدالله ود الحسن بحي العشرة ونادي الشجرة ومدرسة خديجة الكبرى وأم المؤمنين بالحي الشمالي بسنجة يرافقه الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار والوفد الوزاري المرافق.

وأكد حمدوك دعم حكومة السودان للمتضررين وتقديم كل المساعدات للمتأثرين، وفي اللقاء النوعي قدم رئيس مجلس الوزراء واجب العزاء في الذين فقدتهم الولاية جراء الفيضانات والسيول، معربًا عن تضامنه مع كل المتأثرين.

ولفت إلى أن خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق خسائر كافة المناطق السودان، مؤكدًا أنها تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات؛ للتخفيف وجبر الضرر، معلنًا عن استمرار دعم الدولة وتقديم أي دعم يأتي لإعانة شعب السودان، وأوضح أنهم أحضروا معهم معينات إيوائية وغذائية.







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