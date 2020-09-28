في اليوم العالمي للسعار كيفية الوقاية من داء الكلب

المواطن - الرياض

في اليوم العالمي للسعار جددت وزارة البيئة الدعوة إلى تحصين الحيوانات للحفاظ على أرواح ضحايا داء الكلب.

وقالت الوزارة إن ضحايا السعار حول العالم يصلوا إلى 70 ألف حالة سنويًا وإن هناك حالة إصابة كل 10 دقائق ولفتت إلى أن الوقاية منه ممكنة بنسبة 100 % من خلال تحصين الحيوانات.

ما هو السعار ؟

والمعروف أن السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهابًا حادًا في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار، وهو مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلًا وينتقل غالبًا عن طريق عضة من الحيوان المصاب.

اليوم العالمي للسعار

ويحتفل في 28 سبتمبر من كل عام باليوم العالميّ لداء الكلاب، ويوافق هذا التاريخ ذكرى وفاة العالم لويس باستور الذي له الفضل بابتكار أول لقاح ضد المرض.

ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى نشر المعلومات عن المرض وطرق الوقاية منه والقضاء عليه.

يذكر أن حالات الإصابة بالمرض عند الإنسان شهدت تراجعًا بنسبة ما يزيد عن 95% منذ عام 1980 في المنطقة إضافةً إلى ذلك، لم تُسجل بعدُ حالات بالإصابة في بعض الدول.

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