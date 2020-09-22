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في اليوم الوطني .. تيك توك يطلق تحدي #SaudiNationalDay90
ملصقات خاصة مستوحاة من هذه المناسبة

في اليوم الوطني .. تيك توك يطلق تحدي #SaudiNationalDay90

2020/09/22
الساعة 4:48 مساءً
- ‎فياليوم الوطني, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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في اليوم الوطني .. تيك توك يطلق تحدي #SaudiNationalDay90
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تيك توك تتعاون مع بيبسيكو
2 ملصقات ذات طابع خاص

أعلنت تيك توك، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهاتف المحمول، عن إطلاق تحدي #SaudiNationalDay90 احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، من أجل توفير مساحة لمستخدمي المنصة للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن.

تيك توك تتعاون مع بيبسيكو

وفي سياق التحدي، تعاونت تيك توك مع شركة بيبسيكو للاحتفال بهذه المناسبة ودعوة الجميع في المملكة للمشاركة في تحدي اليوم الوطني من أجل التعبير عن حبهم وولائهم للسعودية من خلال سلسلة من الميزات.

تيك توك

 

ويمكن للمستخدمين مشاركة الأغاني السعودية، والأزياء الوطنية والأطباق المحلية احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة. ومنذ إطلاقه، استطاع التحدي جذب 10 ملايين مشاهدة.

كما شاركت مجموعة من صنّاع المحتوى ضمن السعودية في التحدي منهم عباس (@abas.iii) وتالة السبع (@tala.sb3) اللذان أعربا عن فرحتهما بالغناء للمملكة وارتداء الزي الوطني السعودي.

تيك توك

 

ملصقات ذات طابع خاص

كذلك قدمت منصة تيك توك ملصقات ذات طابع خاص مستوحاة من هذه المناسبة، وأطلقت عليها “اليوم الوطني 90” حيث توفر هذه الملصقات الفرصة لمستخدميها للتعبير عن فرحة اليوم الوطني، من خلال رفع راحة أيديهم لتظهر مجموعة من البالونات على جوانب الشاشة. كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من المشاركة في اختبار تفاعلي بعنوان “تاريخ المملكة”، لاختبار مدى معرفتهم وإلمامهم بتاريخ السعودية وتقاليدها ومعرفة المزيد عنهما.

تيك توك تيك توك

 


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