في اليوم الوطني.. واقع جديد يعيشه السعوديون رسم ملامحه الملك سلمان

المواطن- محمد داوود- جدة

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية أستاذ الصحة العامة البروفيسور توفيق خوجة، أخلص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

عطاءات ومبادرات وطنية

وقال في تصريحات لـ”المواطن”: إن المملكة تعيش هذا اليوم ولله الحمد فرحة الذكرى 90 لتوحيد البلاد على يد جلالة الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه- وسار على نهجه من بعده أبناؤه البررة الذين تعاقبوا على سدة الحكم – رحمهم الله – حتى هذا العهد الزاهر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي جعل للمملكة مكانة متقدمة على مستوى العالم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، وبالأخص ريادياً على مستوى العالمين العربي والإسلامي بما قدمه الوطن من عطاءات ومبادرات يأتي على رأسها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كل موسم حج وعمرة على مدار العام.

منجزات تنموية عملاقة

وأشار إلى أن ذكرى اليوم الوطني السعودي تأتي في ظل تطور هائل تشهده بعد ٩٠ عاماً من عمر الدولة شمل كل نواحي الحياة، إذ احتلت المملكة عبرها مكاناً بارزاً على خريطة دول القرار عربياً وإسلامياً وعالمياً، فقد شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.

إصلاحات سياسية واقتصادية

وخلص خوجة إلى القول” إن أبناء المملكة يعيشون مع ذكرى توحيد البلاد واقعاً جديداً من الحزم والعزم، خطط له ورسم ملامحه الأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مدعوماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وضخ روح الشباب في قيادات الدولة يتقدمهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستمرار مسيرة التنمية في المملكة، مع المشروعات الضخمة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، لتتواصل مسيرة العطاء بقيادة الملك سلمان – حفظه الله-.

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