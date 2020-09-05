في قبضة رجال الأمن.. ضبط عصابة سرقة المركبات واستخدامها بقضايا جنائية

المواطن - الرياض

كشف الأمن العام عن تفاصيل بعض الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها في عدد من مدن المملكة خلال الأيام الماضية، في رسالة للتأكيد على أن الأجهزة الأمنية في كافة القطاعات متيقظة وعلى أعلى درجات الجاهزية.

وتمثلت عمليات الأمن العام خلال الأيام الماضية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 مقيمين يقومون بتجميع مركبات مجهولة المصدر وبيعها.

في حين تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين يقومون بسلب المركبات واستخدامها في قضايا جنائية ومرورية.

كما تمكنت من ضبط مواطن ومقيم من جنسية باكستانية يقومون بانتحال صفة رجلي أمن في القصيم.

وتم ضبط مواطن ومواطنة يقومان بـ8 جرائم تمثلت بنشل وسرقة النساء، مقيم من جنسية باكستانية يتخذ شقته السكنية مقرًّا لعيادة أسنان في الرياض.

في حين تم القبض على مواطن يقوم بارتكاب 50 حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية وسرقة سائقي الأجرة.







شارك الخبر