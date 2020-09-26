‎الرئيسية
جديد الأخبار
في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات
ضبطت مواطناً ومقيماً يمنياً لقيامهما باستدراج سائقي مركبات الأجرة لسرقتهم

في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات

2020/09/26
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
101
1
طباعة
في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات
المواطن - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مخالفين وعناصر إجرامية تورطت في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأنظمة.

وضبطت الشرطة مقيمين من الجنسية اليمنية لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية من الأسواق باستخدام درجات نارية.

كما ضبطت مواطناً ومقيماً يمنياً لقيامهما باستدراج سائقي مركبات الأجرة وسرقة ما بحوزتهم من أموال.

كما ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنين ومقيمين آخرين تورطوا في جرائم سطو وسرقة محلات تجارية وسيارات، وتزييف العملات، بجانب ضبط مخالفين آخرين لنظام الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود.


ذات صلة :
  • الأهلي يعبر إلى دور الـ8 بركلات الترجيح
    •
  • حقيقة حرمان الأهلي من هدف صحيح ضد شباب أهلي دبي
    •
  • هل يحق للمحل التجاري رفض استرجاع السلع؟
    •
  • الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تايلند
    • Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    عبدالحميد
    4 ساعة

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :