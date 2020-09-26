في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات

المواطن - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مخالفين وعناصر إجرامية تورطت في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأنظمة.

وضبطت الشرطة مقيمين من الجنسية اليمنية لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية من الأسواق باستخدام درجات نارية.

كما ضبطت مواطناً ومقيماً يمنياً لقيامهما باستدراج سائقي مركبات الأجرة وسرقة ما بحوزتهم من أموال.

كما ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنين ومقيمين آخرين تورطوا في جرائم سطو وسرقة محلات تجارية وسيارات، وتزييف العملات، بجانب ضبط مخالفين آخرين لنظام الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود.

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