في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة حقائب النساء وسلب المارة وتزييف العملات

المواطن - الرياض
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مخالفين وعناصر إجرامية تورطت في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأنظمة.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض#صحيفة_المواطن
pic.twitter.com/8zZ9HuHMus
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 26, 2020
وضبطت الشرطة مقيمين من الجنسية اليمنية لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية من الأسواق باستخدام درجات نارية.
كما ضبطت مواطناً ومقيماً يمنياً لقيامهما باستدراج سائقي مركبات الأجرة وسرقة ما بحوزتهم من أموال.
كما ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنين ومقيمين آخرين تورطوا في جرائم سطو وسرقة محلات تجارية وسيارات، وتزييف العملات، بجانب ضبط مخالفين آخرين لنظام الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود.
حسبنا الله ونعم الوكيل