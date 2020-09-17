في موائدكم.. اهتموا بتناول الجرجير والخس

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة خديجة لياقت، أفراد المجتمع بتناول الأوراق الخضراء مثل الخس والجرجير ضمن الأطعمة الرئيسية، سواء منفردة أو في طبق سلطة خضراء لفوائدهما العديدة على صحة الجسم.

حماية العين والبشرة:

وبينت في تصريحات لـ”المواطن” أن هناك فوائد عديدة لتناول الخس والجرجير، فالخس يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم؛ وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة، ولاحتواء الخس على نسبة عالية من فيتامين “أ”، فإن ذلك يجعله قادرًا على حماية العين من ضعف النظر، أو حدوث أي مشاكل بها، كما يسهم في ترطيب البشرة والحد من إصابتها بالجفاف؛ وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء.

ألياف وفيتامينات مهمة:

وتابعت قائلة، أما الجرجير فيعتبر أحد أهم الخضروات الورقية الغنية جدًّا بالألياف الغذائية إلى جانب الفيتامينات وأهمها فيتامين A وفيتامين C، إضافة إلى المعادن ومضادات الأكسدة، ويستخدم الجرجير في أطباق السلطات بشكل واسع إلى جانب تناوله كطبق جانبي كامل ومتكامل مع الأطباق الرئيسية، كما أنه باستخدام الجرجير تم استخلاص زيت مثالي يعرف باسم زيت الجرجير المعروف على مستوى العالم بفوائده التي لا تحصى، سواء في مجال الصحة أو في مجال العناية بالذات.

تدعيم الجهاز المناعي:

ولفتت إلى أن الخس والجرجير من الخضروات المفيدة لصحة المرأة الحامل وعلى صحة الجنين لكونهما يتميزان بالفيتامينات وخاصة فيتامين B، وفيتامين K وفيتامين C، وكل هذه العناصر مهمة لتدعيم الجهاز المناعي، كما يعملان كمادة مسهلة لعمليات الولادة العسيرة وخاصة الولادة الطبيعية.

يحفزان إنتاج الهيموغلوبين:

وأكدت الدكتورة لياقت، أن الخس والجرجير يخففان من التوترات والاضطرابات العصبية، ويحفزان إنتاج الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء، كما يطردان السموم خارج جسم الإنسان بفضل ما يحتويه من فيتامينات C، E، كما يمدان العظام بفيتامين K؛ وبالتالي يمنحها القوة ويحميها من الهشاشة، وبجانب ذلك ينشطان عمل الأمعاء ويقللان من حدة الإمساك.

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