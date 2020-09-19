قرار فيتوريا الحاسم رغم تأهل النصر بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر، قراره حول مصير اللاعبين خلال الفترة المقبلة محددًا الباقين والراحلين عن صفوف النادي.

ورغم تأهل العالمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز أمس الجمعة على حساب فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد، لكن فيتوريا سيقوم بغربلة في الفريق بالاستغناء عن بعض من اللاعبين إضافة لإعارة آخرين وفقًا لـ صحيفة ” الاقتصادية”.

قائمة النصر بها 50 لاعباً حاليًا

ويمتلك العالمي حاليًا في قائمته 50 لاعبًا، حيث سيُبقي على 30 لاعباً ويستغنى عن 20 منهم من سيرحل كبيع نهائي ومنهم من سيرحل على سبيل الإعارة وفقًا للصحيفة.

ويُعد الأقرب لمغادرة النصر خلال الفترة المقبلة كل يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين ومنصور الشمري وفهد الجميعة إضافة للاعب حمد المنصور، كما سينظر فيتوريا في مستقبل اللاعبين الـ9 المعارين حاليًا حيث قد يُنهي إعارة بعضهم وقد يستغنى عن الآخرين ببيع لفريق آخر أو بتوقيع مخالصة مالية معهم”.

العالمي يفوز بثنائية ويصعد لدور الـ16

وكان العالمي فاز على فريق سباهان بثنائية نظيفة بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، أحرزها كل من المدافع عبدالله مادو والمهاجم عبدالرزاق حمدالله حيث أُقيمت المباراة في قطر.

وجاء تشكيل العالمي لمباراة سباهان مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، العبيد ومادو ومايكون والغنام في خط الدفاع، الصليهم وخالد والخيبري في خط الوسط، عبدالرزاق حمدالله وبيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري بخط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “عبدالإله العمري، نواف العقيدي، علي لاجامي، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، عبدالعزيز الدوسري، أيمن يحيى، عوض خميس، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”.

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