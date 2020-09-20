قرار مهم من الاتحاد الآسيوي لنادي الهلال

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مهمًا بخصوص نادي الهلال، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 15 لاعبًا في صفوف الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا.

رسميًا:

الاتحاد الاسيوي يلغي شرط الحجر الصحي للاعبين المصابين بفايروس كورونا لمدة 14 يوم، ويكتفي بشرط المسحتين السلبيتين لمغادرة الحجر. — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) September 20, 2020

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” أن الاتحاد الآسيوي ألغى شرط الحجر الصحي للاعبين المصابين بـ فيروس كورونا لمدة 14 يومًا، واكتفى فقط بشرط المسحتين السلبيتين لمغادرة الحجر.

3 نجوم من الهلال يشفون من كورونا

وكان الفريق الكروي الأول بـ الهلال، تلقى خبرًا سارًا بشفاء 3 من نجوم الفريق الأول من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 15 لاعبًا في أزرق العاصمة مؤخرًا.

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي الناقد ببرنامج “الديوانية” والصحافي في صحيفة “الرياضية” عبر حسابه في “تويتر” إن محمد البريك وحمد العبدان سيغادران غدًا الاثنين الحجر الصحي بعد تعافيهما من الفيروس، كما غادر سلمان الفرج الحجر الصحي استعدادًا للعودة لمعسكر الفريق بعد التعافي من الفيروس بحسب الفيديو الذي نشره سعود كريري مدير الكرة عبر Snap Chat.

تشكيلة الزعيم لمواجهة شاهر خودرو

وفي وقت سابق، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الزعيم، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي شاهر خودرو الإيراني بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، مدالله العليان، أمير كردي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، منصور البيشي، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكنيدري، أندري كاريلو”.

بينما تواجد بالقائمة الاحتياطية للزعيم كل من: “عبدالله البيشي، أحمد الجبيع، تركي المطيري”.

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