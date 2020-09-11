قرحة المعدة .. تعرف على أسباب الإصابة وطرق العلاج

المواطن - متابعة

قرحة المعدة من الأمراض المؤلمة التي تصيب المعدة، حيث تصاحبها الكثير من الأعراض التي تسبب إزعاجًا للمصابين بها مثل القيء.

ما هي قرحة المعدة؟

وتتباين الآراء حول الأسباب وراء هذه الإصابة، إذ يشير الطبيب المصري دكتور سيد شلبي، أستاذ الأمراض الباطنة، إلى أن قرحة المعدة هي عبارة عن كسر في بطانة الأنسجة المكونة لجدار المعدة، والطبقات المخاطية المكونة للمعدة، فتحدث قرحة في هذه البطانة، وهو إما يحدث في المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

ويضيف أن القرحة التي تصيب المعدة، إلى جانب أنها مؤلمة، فهي أيضًا تجعل المريض ضعيفًا، غير قادر على تناول الطعام أو حتى التركيز على أموره الحياتية.

أعراض قرحة المعدة:

وعن أعراض الإصابة بقرحة المعدة، فيوضح دكتور سيد- بحسب صحيفة فيتو المصرية- أنها عديدة، وتتمثل في الشعور بآلام في البطن أسفل القفص الصدري، وعسر الهضم، والغثيان، وفقدان الشهية، والقيء، وفقدان الوزن، ووجود دم في القيء أو الأمعاء، كذلك الدوار، وأحيانًا تتسبب في حدوث نزيف في المعدة.

الأسباب وراء المرض:

ويؤكد دكتور سيد أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بقرحة المعدة، كالإجهاد، ورداءة الطعام والشراب والتدخين، ولكن ثبت مؤخرًا أن سببها الرئيسي هو “العدوى البكتيرية”، وبشكل أكثر تحديدا نوع من البكتيريا يطلق عليها “هيليكوباكتر بيلوري”، وأحيانا تتسبب بعض الأدوية في الإصابة بقرحة المعدة كأدوية منع النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، وأدوية التهاب المفاصل.

وبالنسبة للتشخيص والعلاج يشير دكتور سيد إلى أن أفضل تشخيص باستخدام المنظار، فيتم أخذ عينة من الأنسجة الصغيرة المبطنة للمعدة واختبارها، فإذا تم العثور على قرحة المعدة، يمكن علاجها بالأدوية مثل المضادات الحيوية، مع الحد من الأحماض في الجسم، واتباع نظام غذائي يقوم على التوقف عن تناول الطعام من الخارج والتوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.







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