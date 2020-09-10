شاهد .. برومو فيلم مرحلة صعبة مشاهد من واقع المجتمع السعودي خلال الجائحة

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الإعلام أنها ستصدر قريبًا فيلمًا وثائقيًا هو الأول من نوعه حول واقع المجتمع السعودي في عام 2020.
قريبًا.. #مرحلة_صعبة pic.twitter.com/xshN7W8Wt9
— وزارة الإعلام (@media_ksa) September 10, 2020
وفي مقطع فيديو لا تزيد مدته عن الدقيقة والنصف بثته الوزارة على صفحتها عبر “تويتر” كشفت خلاله عما سيتناوله الفيلم المنتظر.
وأشارت الوزارة عبر المقطع إلى أن المجتمع السعودي وفي عام 2020 عاش مرحلة صعبة تستحق التوثيق كما عاشها المجتمع.
وأضافت أنها مرحلة حملت الكثير من الصعاب والتحديات حيث التوجس والخوف والتضحيات والخسائر والغصات والضغط والجهد بالإضافة إلى إبراز الأبطال واجترار الذكريات.
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