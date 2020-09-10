‎الرئيسية
آخر الاخبار
شاهد .. برومو فيلم مرحلة صعبة مشاهد من واقع المجتمع السعودي خلال الجائحة
أكدت أنها مرحلة تستحق التوثيق

شاهد .. برومو فيلم مرحلة صعبة مشاهد من واقع المجتمع السعودي خلال الجائحة

2020/09/10
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
56
0
طباعة
شاهد .. برومو فيلم مرحلة صعبة مشاهد من واقع المجتمع السعودي خلال الجائحة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام أنها ستصدر قريبًا فيلمًا وثائقيًا هو الأول من نوعه حول واقع المجتمع السعودي في عام 2020.

وفي مقطع فيديو لا تزيد مدته عن الدقيقة والنصف بثته الوزارة على صفحتها عبر “تويتر” كشفت خلاله عما سيتناوله الفيلم المنتظر.

وأشارت الوزارة عبر المقطع إلى أن المجتمع السعودي وفي عام 2020 عاش مرحلة صعبة تستحق التوثيق كما عاشها المجتمع.

وأضافت أنها مرحلة حملت الكثير من الصعاب والتحديات حيث التوجس والخوف والتضحيات والخسائر والغصات والضغط والجهد بالإضافة إلى إبراز الأبطال واجترار الذكريات.



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :