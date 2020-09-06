قريبًا.. صرف الدفعة الثانية من دعم الزي المدرسي والحقيبة لمستفيدي الضمان

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

من المتوقع إيداع الدفعة الثانية من دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي قريبًا.

دعم مستفيدي الضمان

وعلمت “المواطن” أنه تم اليوم تجهيز تأدية الدفعة الثانية من خدمة الزي والحقيبة المدرسية للطلبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي في بعض الإدارات التعليمية حيث ستكون الفئة المستهدفة هم طلاب المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية العامة.

رفع دعم الزي المدرسي والحقيبة

يذكر أنه ضمن جهود الدولة لدعم عملية التعليم عن بعد ومساندة الطلاب لاستكمال مسيرة تعليمهم عبر المنصات الإلكترونية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم أنه تقرر رفع دعم الزي المدرسي والحقيبة المدرسية للطلاب المسجلين في الضمان الاجتماعي من 120 إلى 1000 ريال بشكل استثنائي.

من هم المستفيدون من الدعم ؟

وسوف يستفيد من هذا الدعم كافة طلاب المملكة من أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي عدا طلاب الجامعات، حيث يقتصر الدعم على طلاب التعليم العام بكافة المراحل حتى ما قبل الجامعة.

أهداف الدعم الحكومي للطلاب

وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

وكانت “المواطن” علمت من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بدأت بإيداع مبالغ الزي المدرسي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن المبالغ المودعة بلغت 1000 ريال لكل طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول.

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