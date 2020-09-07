قرية تنتظر دخول موسوعة جينيس بعدد التوائم

المواطن- محمد داوود- جدة

تنتظر قرية في أوكرانية دخول سجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر عدد من التوائم في العالم، إذ تحمل قرية “فيليكيا الأوكرانية” التي تحمل لقب “أرض التوائم”.

مياه تحتوي الحديد

ويقول الباحث العلمي محمد فلمبان لـ”المواطن”: القرية الأوكرانية تقع على بعد 700 كم عن العاصمة كييف، ولا يوجد تفسير لظاهرة التوائم لكن ما يتداوله كثيرون أن السر يكمن في مياه القرية، إذ كانت توجد سيدة تعيش على بعد 150 كم ولم تكن تنجب أطفالًا، فنصحها بعضهم بالتوجه إلى كوبانيا فيليكيا لتشرب من مياهها ففعلت لتضع توأمًا.

والكثير من نساء القرى المجاورة يتوافدن على هذه القرية للتزود بمياهها العذبة حتى تكسب الجينات صفة التوائم، كما أن العلماء حللوا مياه القرية فخلصوا إلى أن مياهها نظيفة جدًا بالفعل، وأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

عدة قرى عالمية

وأشار فلمبان إلى أن هناك عدة قرى في العالم تشتهر بالتوائم منها قرية كودينهي الهندية، وهي قرية صغيرة تقع في ولاية كيرالا الجنوبية، كما تصنف قرية “أبو شحاتة” في محافظة الإسماعيلية المصرية الثالثة على مستوى العالم في نسبة إنجاب التوائم، وهناك بلدة كانديدو جودوي البرازيلية، وقرية سولونغ في محافظة يودو التابعة لمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، وبلدة “بوجيم” البوسنية، وقرية دانلي في هندوراس، ويظل التصنيف في الموسوعة العالمية جينيس حسب عدد التوائم.

صدارة التوائم في موسوعة جينيس

وأكد فلمبان أن الرقم القياسي العالمي، بشأن التوائم، المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية مسجل في تايوان عام 1999 عندما احتشدت 4002 مجموعة توائم في ساحة بلدية تايبه في وقت واحد.

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