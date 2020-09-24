قصات شعر قصير للاطفال

يبحث الكثيرون عن قصات شعر قصير للاطفال أولادًا كانوا أم بنات حيث عاد الشعر القصير مؤخرًا ليتصدر قائمة أحدث قصات الشعر حول العالم نظرًا لما يوحي به من جمال وفخامة.

قصات شعر قصير للاطفال الأولاد

مشاهدة مباريات كرة القدم وكذلك الرياضيات العنيفة والمصارعة من الأمور الهامة والهوايات المحببة لدى الصبيان منذ الصغر ودائمًا ما يحاول الأولاد تقليد قصات الشعر الخاصة باللاعبين المفضلين لديهم رغبة منهم في تجديد شكلهم والحصول على مظهر جميل وأنيق.

غالبًا تعتمد قصات الشعر الحديثة للأطفال على قص الشعر أو تخفيفه من الجانبين وتركه طويلًا في المنتصف مع رفع الشعر لأعلى سواء مع تصفيفه أو عشوائيًا بدون تصفيف وتضفي هذه القصة مظهرًا مميزًا لشعر الأولاد.

قصات شعر اطفال كيرلي للأولاد

أحيانًا يمتلك الطفل شعرًا مجعدًا وفي هذه الحالة تجد بعض الأمهات يفضلن تركه منسدلًا بدلاً من قصه حيث يكون شكله في غاية الجمال والجاذبية.

قصات شعر فرنسية للأطفال الأولاد

هذه القصات تناسب أكثر الأطفال الذين يمتلكون شعرًا ناعمًا أو مموجًا بعض الشيء حيث تعتمد على قص الشعر بنظام غير متساوية ثم يتم تصفيفه على جانب واحد أو إلى الأمام.

قصات للأطفال أصحاب الشعر الخفيف

العديد من الأمهات يفضلن عدم قص شعر أولادهن لوقتٍ طويل لاسيما إذا كان شعر أولادهن خفيفًا وهناك قصات للشعر الخفيف تلائم الأطفال الذين يمتلكون شعرًا ناعمًا ووجهًا بيضاويًا فهؤلاء تمنحهم هذه القصة مظهرًا مميزًا.

وبعض الأمهات يفضلن قص مقدمة الشعر (الغرة) بشكل متساوي بينما البعض الآخر يفضلن تركها عشوائية وهناك أيضًا بعض الأمهات يفضلن أن يترك الشعر منسدلًا مع قص أطرافه بطول واحد أو بشكل مدرج.

قصات شعر قصير للاطفال البنات

من خلال موقع المواطن توضح قصات شعر قصير للبنات بعد أن ذكرنا قصات شعر قصير للأولاد، يعد الشعر القصير أحد أنواع الشعر التي تتصف بالعملية حيث يتميز بسهولة تصفيفه ويسهل أيضًا عمل تسريحات مختلفة له في أقصر وقت.

بالإضافة إلى أنه يساهم في إضفاء التنوع والتجدد على مظهر الفتيات الصغيرات وهو يناسب جميع الأعمار وخاصة الفتيات في سن الذهاب إلى المدرسة أو الروضة وهذه القصة تناسب الفتيات صاحبات الشعر الناعم والوجه البيضاوي.

وتتميز هذه القصة أيضًا بأنها تتماشى مع الاكسسوارات المختلفة للشعر حيث تضيف إليها الاكسسوارات وتضفي على وجه الفتاة جمالًا خاصًا وتجعلها مميزة بين صديقاتها.

قصات الشعر الدجراديه للبنات 2020

إذا كانت الفتاة من صاحبات الشعر الخفيف فالقصة التي ننصحها بها هي الدجراديه أو الشعر المدرج فهي مناسبة تمامًا لها بل هي أفضل قصة للشعر الخفيف على الإطلاق وفي هذه القصة يكون الشعر من الخلف أطول من الأمام وأهم ما يميز هذه القصة أنها تعطي الشعر المظهر الكثيف الذي تحلم به الفتاة صاحبة الشعر الخفيف.

قصة الشعر البوب المموج للبنات 2020

وهذه إحدى القصات الحديثة التي يستعين بها خبراء الشعر لتجديد مظهر الفتيات الصغيرات وقصة البوب المموج

مناسبة أكثر للفتيات اللاتي يعشقن الشعر القصير وفي هذه القصة يتم قص شعر الفتاة بشكل مدرج مع طول غير متساوي ومن أهم المميزات التي تتميز بها قصة البوب المموج أنها مناسبة لأي نوع شعر سواءً كان الشعر ناعمًا منسدلًا أو مموجًا أو مجعدًا.

قصة شعر اطفال كاريه فرنسي للبنات

تتميز قصة الشعر كاريه فرنسي بكونها مناسبة أيضًا للفتيات التي يعانين مع الشعر الخفيف فهي تجعل الشعر الخفيف يبدو كثيفًا بالإضافة إلى أنها تجعل الشعر سهل التصفيف.

قصة الشعر دجراديه طويل للبنات 2020

إذا كانت الطفلة تتمتع بشعرٍ طويل وترغب في تجديد إطلالتها دون أن تفقد شعرها الطويل الذي يميزها في هذه الحالة يمكنها قص شعرها بطريقة مميزة عن طريق قص خصلات الشعر مدرجة مع الاحتفاظ بطول الشعر وتتميز هذه القصة بأنها تمنح الشعر مزيد من الكثافة والجمال.

قصة الشعر فراولة للبنات

تعتبر قصة الشعر الفراولة واحدة من أهم القصات وأحدثها حيث كثرت الاستعانة بها من قبل خبراء ومصففي شعر الأطفال في الأعوام الأخيرة.

وهذه القصة تعتمد على قص الشعر بعد تقسيمه إلى العديد من الطبقات التي يختلف طول كل منها عن التي تليها بحيث تكون كل طبقة أطول من التي فوقها وهذه الطريقة في تقسيم الشعر وقصه تعطي الشعر مظهرًا رائعًا وجذابًا وهذه القصة أيضًا تناسب أكثر صاحبات الشعر الخفيف.

قصة الشعر الكيرلي للبنات

في السنوات الأخيرة أصبح الشعر الكيرلي والشعر المموج من أكثر أنواع وقصات الشعر التي لاقت قبولاً واستحسانًا من الجميع للدرجة التي جعلت العديد من الفتيات يقدمن على تمويج شعرهن وتجعيده حتى وإن كان ناعمًا.

وأهم ما يميز قصة الشعر الكيرلي هو كونها مناسبة للشعر الطويل ومناسبة أيضًا للشعر القصير بالإضافة إلى أنها تضفي على الشعر المزيد من الكثافة والحيوية وتجعل الشعر يظهر بمظهر أنيق.

كيف يتم اختيار قصة الشعر المناسبة لكل طفل

هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عن اختيار قصة الشعر الجديدة للطفل حيث يجب أن تكون القصة الجديدة مناسبة ليس فقط لنوع شعره ولكن يجب أن تتماشى أيضًا مع لون شعره وبشرته والأهم أن تكون مناسبة لسن الطفل وشكل وجهه فمثلًا قصات الفراولة والبوب والكاريه المتساوي الطول تناسب الفتيات صاحبات الوجه الممتلئ.

بينما صاحبات الوجه النحيف يناسبهن قصة الديجراديه الطويل في حين أن الكاريه والقصات القصيرة بشكلٍ عام تناسب أكثر صاحبات الوجه الطويل كما أن صاحبات الوجه الطويل والغرة العريضة تكون القصات الأكثر ملائمة لهن هيا القصات التي تتضمن غرة عريضة وصاحبات الوجه متوسط النحافة قد يناسبهن الكاريه الذي يكون طوله موازيًا للذقن.

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