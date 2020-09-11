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قصة أول سيدة ترشحت لرئاسة نادٍ في السعودية
تقدمت بطلب الترشيح لرئاسة نادي القلعة السعودي

قصة أول سيدة ترشحت لرئاسة نادٍ في السعودية

2020/09/11
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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قصة أول سيدة ترشحت لرئاسة نادٍ في السعودية السيدة عواطف السهو المرشحة لرئاسة نادي القلعة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 عواطف السهو أول سيدة مُرشحة لرئاسة نادٍِ بالمملكة
2 أحمد السهو يكشف كيف طلبت زوجته الترشح ؟

كشفت عواطف السهو أول سيدة مرشحة لرئاسة نادٍ في السعودية عن أسباب ترشحها لرئاسة نادي القلعة، وذلك بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة زوجها أحمد السهو.

عواطف السهو أول سيدة مُرشحة لرئاسة نادٍِ بالمملكة

وتحدثت عواطف السهو لـ برنامج” الدوري مع وليد” قائلة: “أنا أحببت فكرة رئاسة النادي وكذلك لأنها تنفيذ لرؤية 2030، ومن أهدافي تكوين مجلس نسائي رياضي عبر نادي القلعة وحلمي أن أكون رئيسة نادٍ سعودي وأتمنى أن يتحقق”.

وأضافت السهو: “متابعة لكرة القدم وأشجع نادي القلعة، وأنا وزوجي نعشق اللعبة الجميلة من كل الأندية وليس لنا نادٍ معين”.

أحمد السهو يكشف كيف طلبت زوجته الترشح ؟

وكان أحمد السهو رئيس النادي المنتهية ولايته تحدث عن الأمر قائلًا: “زوجتي هي من طلبت الترشح وأخبرتني أنها تُريد أن تُصبح أول سيدة تترأس نادٍ في المملكة، وأنا شجعتها على الفكرة لأنها طموحة للغاية”.

وأضاف أحمد السهو: “أتمنى أن يُساند المجتمع السعودي هذه الخطوة الجديدة من نوعها”.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال إن وزارة الرياضة يوم الثلاثاء المقبل ستحسم الأمر حول قبول ترشح عواطف السهو لرئاسة نادي القلعة من عدمه.


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