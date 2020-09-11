قصة أول سيدة ترشحت لرئاسة نادٍ في السعودية

المواطن - محمد سمعه

كشفت عواطف السهو أول سيدة مرشحة لرئاسة نادٍ في السعودية عن أسباب ترشحها لرئاسة نادي القلعة، وذلك بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة زوجها أحمد السهو.

#الدوري_مع_وليد | عواطف السهو – المرشحة لرئاسة نادي القلعة: أنا حابة فكرة رئاسة النادي وكذلك لأنها تنفيذ لرؤية 2030.. من أهدافي تكوين مجلس نسائي رياضي عبر نادي القلعة.. حلمي أن أكون رئيسة نادي سعودي وأتمنى أن يتحقق.#SBC pic.twitter.com/1qNRuS1bFY — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

عواطف السهو أول سيدة مُرشحة لرئاسة نادٍِ بالمملكة

وتحدثت عواطف السهو لـ برنامج” الدوري مع وليد” قائلة: “أنا أحببت فكرة رئاسة النادي وكذلك لأنها تنفيذ لرؤية 2030، ومن أهدافي تكوين مجلس نسائي رياضي عبر نادي القلعة وحلمي أن أكون رئيسة نادٍ سعودي وأتمنى أن يتحقق”.

#الدوري_مع_وليد | عواطف السهو – المرشحة لرئاسة نادي القلعة: متابعة لكرة القدم وأشجع نادي القلعة.. وأنا مع اللعب الحلو والزين وزوجي كذلك.#SBC pic.twitter.com/N66sSHpGGt — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

وأضافت السهو: “متابعة لكرة القدم وأشجع نادي القلعة، وأنا وزوجي نعشق اللعبة الجميلة من كل الأندية وليس لنا نادٍ معين”.

أحمد السهو يكشف كيف طلبت زوجته الترشح ؟

وكان أحمد السهو رئيس النادي المنتهية ولايته تحدث عن الأمر قائلًا: “زوجتي هي من طلبت الترشح وأخبرتني أنها تُريد أن تُصبح أول سيدة تترأس نادٍ في المملكة، وأنا شجعتها على الفكرة لأنها طموحة للغاية”.

وأضاف أحمد السهو: “أتمنى أن يُساند المجتمع السعودي هذه الخطوة الجديدة من نوعها”.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج قال إن وزارة الرياضة يوم الثلاثاء المقبل ستحسم الأمر حول قبول ترشح عواطف السهو لرئاسة نادي القلعة من عدمه.

#الدوري_مع_وليد | أحمد السهو – رئيس نادي القلعة: توجد صعوبات لأن هناك تسريب معلومات من البنك. #وليد_الفراج: وزير الرياضة منفتح لأي مشكلة.#SBC pic.twitter.com/76BsMdOmD6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

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