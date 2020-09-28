قصة صورة نادرة للملك فيصل يصعد لطائرة حربية قبل 77 عاماً

المواطن - الرياض

نشر حساب تاريخ آل سعود على “تويتر”، صورة نادرة للراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وهو يصعد طائرة حربية؛ حيث حظيت على إعجاب وتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت البداية بعد أن نشر أحد المغردين الصورة، ووجه سؤالًا إلى حساب “تاريخ آل سعود” على تويتر، بهدف معرفة مكان التقاط الصورة وتاريخها.

وردَّ الحساب على استفسار المغرد بقوله: الصورة تم التقاطها في إحدى القواعد الجوية في بريطانيا وكانت في عام 1362هـ/1943م”.

الصورة تم التقاطها في إحدى القواعد الجوية في #بريطانيا وكانت في عام 1362هـ/1943م. https://t.co/ZmeCjkdpjd — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 27, 2020

شارك الخبر