قصة طالب بالزي الجبلي أثارت الإعجاب

المواطن - المنطقة الجنوبية

نالت صورة عفوية لطالب يرتدي الزي الجبلي جنوب المملكة إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها وهو يدرس عن بعد عبر الحاسوب في الهواء الطلق مرتديًا الزي الجبلي والعصابة النرجسية.

وكشف المصور الضوئي حسن هروبي تفاصيل الصورة وقال: “أنا هاوي تصوير وما أقوم بتصويره من صور أضعها في معرفاتي الشخصية، وبعد قيامي بوضع هذه الصورة في معرفاتي، أثارت إعجاب الكثيرين، ولم أتوقع أنها ستنتشر بهذه السرعة؛ لأن الصورة كانت عفوية حين كان الطالب يرتدي الزي الجبلي الخاص بقبائل الجنوب، في الوقت الذي كان يتابع فيه دروسه عبر منصات التعليم عن بُعد في سطح منزلهم، وهو طالب يدرس في الصف الخامس”، بحسب “العربية. نت”.

يذكر أن الزي الجبلي الشهير في جنوب المملكة، يعتبر من التراث والعادات القديمة المتوارثة، المستوحاة من الطبيعية الجبلية ذات الألوان المختلفة الممزوجة بالنباتات العطرية الفواحة، ويتكون من قميص أزرق غامق أو أبيض وزرة سوداء ملقمة باللون الأزرق، في حين يوضع الإكليل على الرأس والطوق المعدني بكوع اليد، كنوع من الزينة، وأصبح تقليدًا متوارثًا بين القبائل.







شارك الخبر