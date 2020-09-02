قصة فخر ودروس وعبر في اليوم الوطني السعودي

المواطن - الرياض

يحتفل أبناء المملكة، نهاية الشهر الجاري بيوم العز والفخر اليوم الوطني السعودي والذي يوافق 23 سبتمبر، من كل عام.

وفي هذا اليوم، يحتفي السعوديون، بيوم الوطن، ويعيدون على أبنائهم، أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، والمنجز التاريخي.

ويؤكد أبناء المملكة، في اليوم الوطني السعودي، على أهمية الفخر بقيمة الوطن، كي تستلهم الأجيال الحاضرة، الدروس والعبر من قصة الكفاح، التي خاضها المؤسس – طيب الله ثراه -، وللاستعانة باستعادة هذا التاريخ، على بناء حاضر البلاد والتخطيط لمستقبلها الزاهر.

ويعود الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، إلى تاريخ 17 جمادى الأولى 1351 هـ، وقتما صدر مرسوم ملكي بتوحيد الدولة، تحت مسمى المملكة العربية السعودية، حيث اختار مؤسس الدولة، رحمه الله، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932 م، يومًا لإعلان قيام المملكة وتوحيدها، وهو ما اتفق على تسميته باليوم الوطني.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، سابقًا إطلاق هوية اليوم الوطني، بعنوان همة حتى القمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني التسعين عبر الرابط هنا.

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