اتحاد القدم يُقرر قصر المشاركة بكأس الملك على أندية دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصر المشاركة في بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الستة عشر.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

موعد إجراء قرعة دور الـ16 في كأس الملك:

وحدد الاتحاد السعودي يوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة، متمنيًا للجميع التوفيق في هذه البطولة التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع.

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