قطر تدعم الإرهاب.. تقرير يفضح ممارسات الدوحة في المنطقة

المواطن - الرياض

ممارسات خطيرة للدوحة في المنطقة، منها تقديم الدعم والتمويل للمليشيات المسلحة في لبنان واليمن وغيرها من البلدان.

وفي سياق متصل كشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في تقرير لها، عن أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية خلال الأشهر الماضية.

تسليح قطر لحزب الله

واخترق مقاول أمني خاص، هو جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وقال لشبكة “فوكس نيوز” إن الدوحة سمحت بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله.

وأشار التقرير إلى أن عبدالرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون لإخفاء الملف.

من جهته، قال جيسون الذي يستخدم اسمًا مستعارًا لحماية نفسه من الانتقام القطري، إن هدفه هو “وقف قطر تمويل المتطرفين”.

مطالبات بموقف حاسم

وأضاف أنه “يجب إزالة التفاحة الفاسدة من السلة”، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

في سياق متصل، طالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ موقف حازم إزاء تورط قطر المتكرر في تمويل الإرهاب، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب الله.

وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، دعت النائبة الفرنسية نتالي غوليه إلى شن حملة على تمويل قطر للإرهاب.

وأوضحت غوليه، السيناتور الفرنسية التي قادت لجنة التحقيق في الشبكات المتطرفة في أوروبا، وكتبت تقريرًا لحلف شمال الأطلسي بشأن تمويل الإرهاب: “يجب أن يكون لدينا سياسة أوروبية بشأن قطر وأن نكون يقظين بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب. على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية”.

وتابعت: “علينا الاتفاق على سياسة عامة لمنع أي تمويل للإرهاب، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا”.

كما طالب البرلماني البريطاني إيان بيسلي، بلاده وبروكسل، باتخاذ موقف حازم إزاء سلوك الدوحة الداعم للتطرف.

وأضاف في مقابلة مع القناة ذاتها، أنه من الضروري أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا، ويجمد الحسابات المصرفية القطرية، أحد أبرز الأذرع في عملية تمويل الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال عام 2017 إن قطر “تمول الإرهاب على مستوى عالٍ جدًا”، قبل أن يبدل لهجته لاحقًا.

وتلقي المعلومات الجديدة عن قطر، التي تمول واحدة من أكثر الحركات الإرهابية فتكًا في العالم، بظلال من الشك على شراكة الدوحة مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب “فوكس نيوز”.

وفي مقابلات مع شبكة “فوكس نيوز”، حث سياسيون أوروبيون بارزون على شن حملة سريعة على تمويل قطر للإرهاب ولحزب الله تحديدًا.

من جهته، قال الدكتور إفرايم زوروف، أحد أعضاء منظمة حقوق الإنسان الأمريكية، إن دور قطر في تمويل إرهابيي حزب الله “يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضد المتورطين وطرد فوري للسفير القطري” في بلجيكا.

تمويل قطر لداعش

وبحسب ملف “فوكس نيوز”، قدمت جمعيتان قطريتان مبالغ نقدية لحزب الله في بيروت “تحت ستار الغذاء والدواء”.

وأكد جيسون الذي عمل لدى أجهزة مخابرات عدة، لشبكة “فوكس نيوز” أن كبار مسؤولي المخابرات الألمان ينظرون إلى ملفه على أنه “موثوق”.

وفي عام 2014، اتهم وزير التنمية الألماني جيرد مولر قطر بتمويل إرهابيي تنظيم داعش.

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